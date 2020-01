Ainda para guardar na agenda de fevereiro e Março



No novo restaurante de José Avillez a música está a cargo de Ana Moura e António Zambujo

O início de 2020 traz novidades para o universo de restaurantes com assinatura do chefe de cozinha José Avillez. No Chiado, mais precisamente no nº 10 do Largo de São Carlos, vai abrir portas em fevereiro o Canto. Os músicos Ana Moura e António Zambujo juntam-se a Avillez no novo projeto.

Fevereiro

Um trio para as noites do Canto. (crédito da imagem: Boa Onda). créditos: Grupo José Avillez

Norte encontra sul em jantar a quatro mãos com os chefes de cozinha Tiago Bonito e Stechemesser

Vila Real de Santo António, no Algarve, vai receber o ciclo gastronómico de “Grand Dinners”, com a presença de chefes de cozinha nacionais e internacionais. O primeiro jantar decorre a 7 e 8 de fevereiro e conta com a visita do chefe Tiago Bonito, do restaurante Largo do Paço, em Amarante.

Vila Real de Santo António, Algarve, 7 e 8 de fevereiro

Tiago Bonito créditos: Jorge Simão

Simplesmente Vinho, o evento que vai juntar no Porto produtores de quatro países

É no Cais Novo, no Porto, que a 21 e 22 de fevereiro se juntam 101 produtores de vinhos de Portugal, Espanha, França e dos Estados Unidos. Isto, numa agenda de eventos que inclui música e exposição de arte.

Porto, 21 e 22 de fevereiro

Lisboa acolhe em março evento internacional Vinhos com Sentido

De 28 a 30 de março, a iniciativa Vinhos com Sentido leva ao Lisboa Pestana Palace uma experiência internacional com produtores de vinho e champanhe. O evento inclui, além de provas, um almoço com cinco chefes de cozinha de renome.

Lisboa, 28 e 30 de março