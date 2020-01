Para o São Valentim, o restaurante Il Massimo, do Meliá Madeira Mare Resort & Spa, sugere um menu especial. Para a entrada, a proposta recai num coração de sapateira com guacamole. Segue-se uma delícia de salmão grelhado abraçado por crosta de ervas aromáticas ou um filet mignon com molho à Bordeaux.

Um elenco à mesa que não esquece o prato vegetariano, com um risoto de cogumelos selvagens. Para a sobremesa, promete aquela unidade instalada na cidade do Funchal, o doce fica assegurado com “uns miminhos do chefe”. Está garantida a surpresa.

Restaurante Il Massimo Meliá Madeira Mare Resort & Spa Rua Leichlingen, 2-4, Funchal Contactos: Tel: 291 724 140; e-mail: melia.madeira@meliaportugal.com

A acompanhar o jantar, vinhos selecionados, água, sumos, refrigerantes e café.

O menu de São Valentim orça os 36,00 euros por pessoa.