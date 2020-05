Vai à praia? Preparámos-lhe uma marmita cheia de frescura e saúde

Vamos imaginar que nos prestamos a passar um dia na praia. Português que se preze gosta de comodidade e não esquecerá um guarda-sol, as cadeirinhas para espreguiçar horas de dormente soalheira, todo um aparato de cremes, hidratantes, bálsamos, assim como um leque variado de toalhas, brinquedos para os mais pequenos e corta-vento, “não vá a Nortada estragar o dia”.

Já que assim é a logística do verão nos nossos areais – sem esquecer o dress code apropriado – porque não, também esmero na marmita à beira-mar? Não será uma mala térmica de 5 litros que vai pesar no rol de apetrechos estivais e, garantidamente, o que nela vai levar garante-lhe boa forma e muito sabor, num piquenique, à sombra, no areal.

A ementa que aqui estimamos apresenta propostas frescas, para combaterem o calor, a hidratação, tão importante todo o ano e, em particular, nas atividades ao ar livre no período estival, o aporte em energia, considerando as atividades que desempenhamos na praia (nadar, jogar, andar, correr).

Sugestões adequadas ao consumo a frio. Todas têm de ser mantidas refrigeradas, como vimos, em malas/sacos térmicos.

Garantido nestas sugestões um bom aporte em vitaminas e sais minerais, assim como antioxidantes, à boleia das frutas, hortícolas e vegetais.

Também não poupámos na energia, com hidratos de carbono, nomeadamente as leguminosas, a massa integral. Pensam, aqui, as vitaminas do complexo B para obtenção da tão preciosa energia.

Acrescentámos boas gorduras (com ação anti-inflamatória), presentes nos frutos secos, peixe e azeite.