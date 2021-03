Tortilha de batata à minha maneira

Com ou sem cebola, com batata frita ou cozida. Estes são apenas alguns dos dilemas que levantam as centenas de receitas de tortilha de batata. Esta é a receita do chefe Rui Ribeiro.

Tortilha de batata à minha maneira Gastronomia Tradicional

Tipo de prato Ovos

Tempo Dificuldade Doses 2 Ver receita completa

Tortilha de couve-flor

As tortilhas são uma excelente opção para quando não temos tempo. Apesar de a verdadeira tortilha à espanhola ser feita com batata, para cortar o jejum podemos recriar a tortilha e fazer com couve-flor, chuchu, cebola, alho-francês, curgete, nabo, enfim, com os ingredientes que quiser.

Mini tortilha

O melhor de fazer uma tortilha pequena é que dá perfeitamente para quatro pessoas numa porção de tapa.

Tortilha de espargos selvagens

Uma tortilha de espargos silvestres que tanto podemos comer acabada de fazer, como reaquecer para degustar mais tarde.