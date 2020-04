Chegada a Páscoa é reavivada a tradição do folar e do presente que carinhosamente os padrinhos e madrinhas entregavam aos afilhados. Um pitéu doce em muitas regiões, como o Alentejo e o Algarve; salgado, particularmente em território transmontano. Disto é exemplo o folar de Valpaços, rico em carnes, como a linguiça, o salpicão e o presunto e que tão bem pode acompanhar um caldo verde.

Em Vila do Conde e na Maia, o folar doce, denomina-se pão-doce ou mesmo broinhas. Estas fazem-se com erva-doce, ovos, leite, farinha, manteiga, açúcar, erva-doce ou funcho, sal e polvilhadas com farinha branca.

Na sua base, o folar é simples de ingredientes. Água, sal, ovos e farinha de trigo, fermento; com as naturais variações regionais, que lhe fazem a introdução do açúcar, da erva-doce, da aguardente, do azeite, da banha de porco.

Um comer de Páscoa que na forma também tem as suas variações regionais. Em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, o folar assume a forma de uma galinha deitada sobre uma noz, ou de duas, bico com bico, cobrindo dois figos passados.

Ainda na região centro, a par do folar, surgem os bolos da Páscoa. Na Covilhã ganham o nome de Empenadinhas da Páscoa. Noutras regiões encontram-se as broinhas e os bolos de azeite.

Próximo a Elvas, os folares apresentam formas de animais, representando borregos, lagartos, pintainhos, pombos.

Ainda no Alto Alentejo, já próximo das beiras, em Castelo de Vide, o folar assume a forma de um duplo coração recamado de ovos e decorado com motivos feitos da mesma massa. Um grande lagarto, com coleira de seda encarnada e lacinho igual na cauda.

No Algarve, vamos encontrar o folar de folhas, ou Bolo Folar de Olhão. Uma confeção em camadas de canela e açúcar amarelo, limão e manteiga.

Aguçados por esta doce viagem portuguesa, vamos para as nossas cozinhas produzir a versão doméstica do Folar da Páscoa. Vai ver como é simples.