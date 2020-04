Dita a tradição que após o longo período de privações da Quaresma, que impõe o jejum, com a Páscoa, se retome uma mesa mais abundante. Ao cordeiro, pão e vinho, há muito enraizados nos nossos comeres, junta-se atualmente um elenco mais variado, com as amêndoas, o folar, os ovos de chocolate.

O norte: terra rica

No norte de Portugal pontua o folar entre os principais alimentos rituais da Páscoa. A terra é generosa, a ocupação humana grande, os folares refletem a diversidade. Come-se o folar doce e o folar gordo. Em Vila do Conde e na Maia, o folar doce, denomina-se pão-doce ou mesmo broinhas. Estas fazem-se com erva-doce, ovos, leite, farinha, manteiga, açúcar, erva-doce ou funcho, sal e polvilhadas com farinha branca.

Diverso na feitura e também na apresentação, o folar, em Oliveira de Azeméis, assume a forma de uma galinha deitada sobre uma noz, ou de duas, bico com bico, cobrindo dois figos passados.

Em Trás os Montes, terra dura e áspera o folar doce é raro, dando lugar a um outro, gordo, de carne. Trata-se de uma bola feita de farinha, fermento, ovos, leite, azeite ou manteiga, carne de porco, entre outras carnes.

Pontualmente o pão de ló substitui o folar, como ocorre no Minho e no Grande Porto.

Aí, o costume pascal inclui comer carne de bovino e frango, assado na assadeira grande, de barro vidrado de Barcelos, vindo depois, à sobremesa, o pão de ló de Margaride e as amêndoas. Esta é um dos principais suportes económicos da região sul-transmontana e alto duriense.