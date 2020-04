Porque comemos e oferecemos ovos na Páscoa?

Naturalmente, não podem faltar os ovos no folar, bolo por excelência associado à Páscoa, tradicionalmente trocado entre padrinhos e afilhados, também entre namorados e que se come na Quinta-Feira Santa, no Domingo de Páscoa e no domingo de Pascoela.

O Folar, a combinação de ovos, farinha de trigo, água e sal, recorda-nos o pão que Jesus ofereceu aos discípulos na Última Ceia. O ovo, encimando-o, chega como símbolo de renascimento de Cristo, de Ressurreição.

Uma especialidade que varia entre o doce e o salgado, assim como na forma, dependendo da região do país. A configuração do folar, clássica em muitas áreas urbanas, pode assumir um simbolismo sexual em algumas regiões. Em zonas do Alentejo, os folares oferecidos aos rapazes têm a forma de lagartos, pintos ou borregos, enquanto que os oferecidos às raparigas, representam pintainhas, pombas e borregas. Podem, neste caso, serem decorados com fitas garridas.

Encontramos, ainda, folares em forma de coração ou, mesmo, dois corações unidos.

No Nordeste do país, nomeadamente em Trás os Montes, encontramos uma versão do folar gordo, recheado com carne de porco, frango, vitela, presunto e salpicão. No Minho e no Porto, o pão de ló domina face ao folar.