Folar de Páscoa entrançado

Este folar da Páscoa é um pão ligeiramente doce e fofo, aromatizado com laranja e erva-doce. Acompanha bem com uma chávena de chá ou de café quente. É delicioso torrado e barrado com um pouco de manteiga.

Folar de maçã e canela

Tradicionalmente associado à Páscoa, este bolo pode ser apreciado em qualquer altura do ano. Difícil é comer apenas uma fatia.

Folar de Olhão

Os algarvios conhecem bem esta maravilha associada à Páscoa.