Folar de Páscoa entrançado

Preparação

Coloque o gancho para massas na batedeira (se preferir, pode amassar o folar à mão). Na taça da batedeira, junte 325 g de farinha, o açúcar, o fermento de padeiro, a erva-doce e a raspa da laranja. Faça uma cova no meio dos ingredientes secos e deite aí os ingredientes líquidos: óleo, leite e ovos batidos.

Amasse até obter uma massa homogénea, mesmo que não lhe pareça totalmente suave ou seca. Se a mistura estiver muito húmida adicione um pouco mais da farinha, mas uma colher de cada vez. Se a massa ficar muito seca o folar também vai ficar seco depois de cozido.

Transfira a massa para uma taça ligeiramente untada com óleo, cubra com película aderente e deixe a levedar, num local quente e abrigado, durante três horas.

Forre o fundo de um tabuleiro de forno com papel vegetal. Polvilhe a bancada com um pouco de farinha. Retire a massa da taça onde levedou e amasse-a ligeiramente para retirar o ar. Divida a massa em três partes iguais e faça um rolo com cerca de 50 cm com cada uma delas. Una os três rolos numa das extremidades e faça uma trança, unindo igualmente as três pontas no final.

Dobre as junções inicial e final, de modo a que fiquem por baixo do folar. Transfira o folar para o tabuleiro, cubra com película aderente e deixe a levedar por mais uma hora.

Pré-aqueça o forno a 180 ºC. Pincele o folar com ovo batido e polvilhe com as sementes de sésamo, se as usar. Distribua os ovos crus e inteiros (opcional).

Coza no forno pré-aquecido durante 30 minutos, ou até estar dourado.