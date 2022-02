Esta é a receita clássica, original, deste delicioso molho de carne, típico da cidade de Bolonha. Leva somente um pouco de tomate em puré e diversos tipos de carne, picada finamente, ficando o molho com uma textura que lembra um estufado. Ponha na mesa queijo parmesão, ralado na altura, para que os convivas se sirvam à vontade.

Umas almôndegas de frango e amêndoa, servidas com um molho feito com manteiga de amêndoa.

De inspiração asiática, este prato tem na pele caramelizada do frango o seu grande trunfo.

Do seu último livro publicado em Portugal, "Comida Fit" chega-nos esta receita do chefe de cozinha do escocês Gordon Ramsay. Para servir com umas batatas novas e uma salada verde.

Um petisco/entrada excelente! E se acompanhar com um arroz de tomate, é também um prato principal perfeito.

Um Strudel diferente mas delicioso. Uma ótima opção para o almoço ou jantar. Em 25 minutos tem a refeição pronta.

Procura uma receita de fácil preparação? Esta receita cumpre os requisitos. A sugestão é do chef Rui Ribeiro.

O bolo leva bastante maçã, comparativamente com os outros ingredientes, mas o objetivo é que fique mesmo com aquela consistência maravilhosa de um bolo repleto de maçã aos cubinhos.