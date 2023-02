Peito de frango com mel e sésamo

Preparação

Começar por temperar os pedaços de frango com sal, pimenta e sumo de limão. Reservar.

Numa taça bater com um garfo ou uma vara de arames, as claras de ovo juntamente com o amido de milho. Reservar.

Noutra taça misturar o mel, o molho de soja, os alhos picados, as sementes de sésamo e o gengibre. Reservar.

Numa frigideira grande colocar o azeite e o óleo. Levar a lume médio e deixar aquecer.

Nesta altura, começar a passar os pedaços de frango pelo preparado das claras e do amido e quando a frigideira estiver bem quente, colocar peça a peça, separadas, voltando quando estiverem bem douradinhas. Quando estiverem cozinhadas dos dois lados, retirar e colocar numa travessa. Ir repetindo o processo até terminar a carne. Se for necessário, acrescentar mais azeite e óleo, fazê-lo com a frigideira sem carne, esperando novamente que esteja bem quente.

Depois de bem cozinhada, juntar a carne toda novamente na frigideira, regando com o molho de mel e envolvendo delicadamente. Deixar reduzir um pouco, retirar para uma travessa e salpicar com cebolinho picado.

Acompanhar, por exemplo, com arroz branco.