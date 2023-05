Prepare um refogado rápido e acrescente-lhe uma alternativa 100 %vegetal à carne de frango, disponha sobre tortilhas e acompanhe com uma salada de milho. Fácil, prático e saudável.

Esta receita traz uma forma diferente de comer vegetais. O frango, recheado com espinafres e queijo mozarella, juntamente com o tempero, tem ainda mais sabor. Uma sugestão da Auchan.

Um prato de favas é comida com cheirinho e sabor a tradição. Mas, não precisa de cair na monotonia como nos revela esta receita retirada do livro "A Irresistível Água da Torneira à Mesa com...", uma edição da EPAL.