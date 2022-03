Omeleta de curgetes

Preparação

Leve ao lume as curgetes e as cebolas às rodelas, numa panela com metade do azeite, e refogue tudo até a cebola ficar translúcida.

Junte um pouco de água e tempere com sal e pimenta.

Deixe cozer até as curgetes estarem tenras. Pode juntar as curgetes cozidas ainda quentes aos ovos batidos ou esperar que arrefeçam. Depois de misturar as curgetes com os ovos, junte o queijo parmesão e tempere com sal e pimenta.

Aqueça o azeite restante numa panela baixa, em lume brando. Quando estiver muito quente, deite a mistura de ovo. Agite a panela para espalhar a mistura e empurre o ovo líquido para o centro, à medida que vai trabalhando. Frite até a parte inferior começar a ficar dourada. Vire a omeleta, pondo a tampa ou um prato sobre a panela e dando a volta. Ponha de novo a panela no lume e, com muito cuidado, deixe escorregar a omeleta (o lado ainda por cozer para baixo) para a panela.

Deixe cozinhar por algum tempo, menos que o anterior, até a parte inferior estar dourada e firme. Faça escorregar a omeleta para uma travessa limpa e lisa e sirva-a quente ou fria.