Gelado de banana, morangos e amêndoas

Preparação

Retire as bananas do congelador e deixe descongelar durante dois minutos.

Coloque todos os ingredientes na trituradora e misture até obter um gelado cremoso e delicioso.

Notas: quando congelar as bananas, corte-as primeiro aos bocados antes de congelar, assim ficam mais fáceis de triturar quando chegar a hora de as usar. Para obter natas de coco, basta deixar uma lata de leite de coco no frigorífico algumas horas e utilizar apenas a parte branca que fica na camada superior. Se o leite de coco for bom (nada de usar coco light), passadas uma horas no frigorífico, a parte de cima (nata) vai separar-se da água. É essa parte branca e espessa que queremos usar.