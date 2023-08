Fajitas estilo mexicano

Preparação

Pré-aquecer o forno a 180 °C (160°C para fornos com ventilador) ou Gas Mark 4. Colocar os invólucros sobre uma assadeira e assar no forno durante cinco a oito minutos.

Aquecer o azeite numa frigideira grande antiaderente e cozinhar os pimentos e a cebola até começarem a caramelizar. Reserve num prato.

Levar os pedaços de filé Gourmet Garden a uma panela e cozinhar até ficar dourado claro, adicionar os legumes reservados à panela, adicionar os temperos e cozinhar por mais um minuto.

Fazer uma salada rápida de milho: misturar o milho doce com os cubos de cebola, abacate e sumo de lima. Polvilhar com as folhas de coentros. Temperar com a pimenta-preta.

Coloque as tortilhas no prato, verta o preparado, salpique com a salada de verdes e acompanha com a salada de milho.