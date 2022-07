Salmão em papelotes com molho de iogurte e ervas

Preparação

Pré-aqueça o forno a 200 °C/elétrico, 180 °C/gás. Corte uma folha de papel vegetal com tamanho suficiente para cobrir uma assadeira e ainda sair 5 cm de cada um dos lados (na largura).

Disponha o papel vegetal em cima de uma folha de alumínio com o mesmo tamanho dentro da assadeira.

Tempere o salmão dos dois lados. Disponha o peixe em cima do papel vegetal. Espalhe as hastes de tomilho por cima e regue com o vinho branco. Ponha outra folha de papel vegetal por cima do peixe e dobre as pontas juntas várias vezes, deixando um intervalo do tamanho da mão entre peixe e papel, a formar um embrulho. Faça o mesmo com a folha de alumínio, para ficar uma cobertura dupla e selar os líquidos e o vapor.

Leve ao forno durante 15 a 20 minutos, até o peixe ficar firme ao toque.

Entretanto, prepare o molho triturando as ervas, o azeite, o sumo de limão e os temperos, no robô de cozinha. Se não tiver, pode picar as ervas finamente. Junte o iogurte, retifique os temperos a gosto e deite numa molheira. Leve ao frigorífico até servir; conserva-se durante quatro dias, no máximo.

Sirva o salmão numa travessa comprida ou numa tábua com a molheira ao lado. Misture o sumo de limão e o azeite, o agrião e tempero a gosto. Sirva a salada ao lado do salmão.

Esta receita é parte integrante do livro "Dieta para a Diabetes", edição da ArtePlural, e com autoria de Katie e Giancarlo Caldesi.