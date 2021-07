Omelete de ervas com tomate

Preparação

Aqueça previamente o mini forno.

Parta os ovos para uma tigela pequena, junte as claras de ovo e bata com um garfo até ficar macio. Junte a água e as ervas e tempere generosamente com sal e pimenta.

Derreta a manteiga numa frigideira refratária média, e espalhe pela base para revestir. Deite os ovos batidos e rode lentamente para as bordas da frigideira, puxando os ovos quase firmes dos lados para o centro.

Quando os ovos estiverem quase firmes, retire do lume. Disponha o tomate picado no centro, e depois coloque a frigideira sob a fonte de calor do mini forno durante três minutos até ficar firme.

Dobre um terço da omeleta para o centro, seguido do restante terço do lado oposto. Corte ao meio e faça deslizar para pratos aquecidos.