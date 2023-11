Uma receita generosa no que respeita ao sabor e ao número de doses que prepara. Junte a família à mesa em torno desta proposta de Teresa d'Abreu, autora do livro "Mais por menos".

Para combater o frio nada melhor que a tradicional canja de frango. Se tiver um toque diferenciador, ainda melhor.

A Margarida do blogue "Sabores da Minha Cozinha" partilha uma receita que faz parte da sua tradição familiar. As sobras do bacalhau resultam num prato que agrada a todos.

Apesar de não serem das partes do porco mais óbvias, as bochechas são extremamente saborosas e têm uma textura incrível, depois de cozinhadas lentamente.

Para cozinhados com mais paciência, porque não um belo assado repleto de bons legumes? Fica a sugestão.

O chef Rui Ribeiro segue, aqui, uma receita da sua amiga Patry. "Ficou uma delícia!", como nos diz. "É daqueles pratos que apetece comer com a colher numa mão e um pedaço de pão na outra".

Uma receita singela, mas que reconforta corpo e alma. A sugestão é do chef Rui Ribeiro.

Tem legumes a mais e quer usá-los? Só precisa de uma abóbora manteiga para os envolver num cremosa e colorido puré. Uma sugestão Too Good To Go.