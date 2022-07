Inês Gens Mendes, a autora das receitas que aqui lhe trazemos, não se limita a apresentar-nos uma mesa rica, variada e visualmente muito apelativa (o que só por si já se revelam excelente argumentos). Na sua página no Instagram, Inês Gens Mendes cria receitas healthy-ish, como gosta de lhes chamar: “saudáveis, deliciosas, mas sem fundamentalismos”. A boa mesa é isto mesmo, comermos com prazer e sentido de partilha. Cozinha também é diversão.

Lasanha integral de vegetais

Não há prato mais reconfortante do que uma lasanha. Sempre preferi as versões vegetarianas às versões com carne. Parecem-me menos pesadas e igualmente deliciosas. Esta é de legumes, feita com massa integral e com um molho branco light.

Noodles Asiáticos com camarão e brócolos

A precisar de um jantar simples, rápido, delicioso? Estes noodles integrais com sabores asiáticos e a combinação maravilhosa de camarão e brócolos chegaram para vos salvar o dia. O objetivo é fazerem esta ou uma variação desta receita com o que tiverem à mão e sem grande esforço, por isso, se não tiverem noodles ou brócolos podem usar outro tipo de massa ou outro legume verde.

Salada de massa com legumes assados e feta

Quem está a precisar de mais uma sugestão de saladinha para o verão? Todos, não é? Podem comer esta salada morna ou fria, fica igualmente deliciosa, e é também uma ótima opção para levar para a praia.

Chips de massa



É a mais recente receita viral que por aí anda e não desilude. Chips de massa. Sim, isso mesmo, massa em versão snack. São super simples de fazer e ficam deliciosos. Fiz uma mistura de temperos ao meu gosto, mas podem improvisar e colocar outras especiarias de que gostem.

Massa com salmão e pesto de espinafres e nozes

Há alguém que por aí que não goste de salmão e massa? Acho difícil. Esta receita agrada a todos os palatos e é super simples de fazer. Um ótimo jantar para toda a família num dia de semana.

Massa com frango e curgete no forno

Não tenho nada contra os clássicos universitários de massa com atum ou massa com frango, especialmente se forem feitos com bons ingredientes, temperados com carinho e levarem alguns vegetais pelo meio. Hoje, aplicamos essas regras nesta simples massa com frango no forno. Asseguro que vai agradar a miúdos e graúdos.

Massa no forno com curgete e cogumelos

E quando temos vegetais no frigorífico a precisarem de ser usados e não sabemos o que fazer? Pois, aqui têm a solução. Fiz esta massa com curgete e cogumelos, mas podem fazê-la com qualquer vegetal que tenham à mão. Força nessa criatividade do aproveitamento.

