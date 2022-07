"Receitas simples e práticas para os dias mais corridos é exatamente o que vem a calhar hoje". Assim nos diz Alida Remtula, do blogue "Alida's Food", autora desta receita.

Uma sopa singela, inspirada na cozinha tradicional portuguesa. A sugestão é de Joana Moura, a partir do seu livro "Alimentação Fora da Caixa".

A burrata é uma especialidade do sul de Itália e é uma verdadeira perdição para os sentidos. Nesta receita, casamo-la com a curgete, experimente.

Esta é uma verdadeira refeição de consolo para um dia soalheiro em que nos apetece preguiçar à sombra.

Quando se sente mais em baixo, este vigoroso prato de noodles pode ser o segredo para o pôr como novo. No que toca aos legumes, adapte a receita consoante os ingredientes que tiver à mão. Uma sugestão Too Good To Go.

Uma especialidade marroquina, nutricionalmente equilibrada e ótima solução para um brunch delicioso e fácil de preparar.

Esta é a receita de lasanha de eleição da Joana Andrade Nunes, do blogue "Camomila Limão", o casamento de peixe, legumes e ervas aromáticas.

Uma salada que se adapta a diferentes situações, do piquenique, ao almoço descontraído; da praia a uma marmita para o trabalho. Assim o garante a autora da receita.