Carpaccio de curgete e burrata

Preparação

Lave bem as curgetes e corte rodelas bem finas com uma mandolina (de preferência), ou com uma faca bem afiada.

Corte para o prato onde vai servir o carpaccio, pois as rodelas finas de courgete têm tendência a colar no prato, ou umas às outras, por serem muito delicadas.

Coloque a burrata no centro e tempere com o fio de azeite, sal e pimenta, raspa de limão e, por fim, nozes em pedaços.

Dica do chef: este carpaccio também fica delicioso com salmão fumado, ao invés da burrata.