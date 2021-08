Sandes para a praia

Lave a alface e o tomate e corte o tomate às rodelas.

Faça a sua sandes, com pão de mistura ou integral, sobrepondo todos os ingredientes.

Dica do nutricionista: as sandes podem ser um lanche, ou até refeição de almoço, bastante completas. São compostas por vários grupos da Roda dos Alimentos, um pão de mistura ou integral, que contêm maior teor de fibra, do grupo dos cereais; o queijo magro, um lácteo com proteína e cálcio; o fiambre que aumenta também o teor de protéina e, por fim, a alface e o tomate, com fibra, minerais e vitaminas.