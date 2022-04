A dimensão dos cogumelos portobello é ideal quando queremos prepará-los no forno ou na frigideira, como é o caso, pois servem para acomodar inúmeros ingredientes. Uma sugestão a partir do livro "A Cozinha Low Carb da Alê".

Pronta em menos de meia hora, esta receita incrivelmente flexível acaba com o peixe que sobrou e está aberta a quaisquer legumes que tenha à mão e queira acrescentar. Uma sugestão da To Good To Go a partir do e-book "REMIX - Receitas para reaproveitar alimentos".

Um arroz que se quer malandro deve apresentar-se com um caldo delicioso e aromático. Aqui, numa versão com camarão e sem prescindir das dicas do chef e da nutricionista.

Esta é a receita clássica, original, deste delicioso molho de carne, típico da cidade de Bolonha. Leva somente um pouco de tomate em puré e diversos tipos de carne, picada finamente, ficando o molho com uma textura que lembra um estufado. Ponha na mesa queijo parmesão, ralado na altura, para que os convivas se sirvam à vontade.

Dê uma segunda vida ao pão velho, transformando-o numa alternativa vegetariana às almôndegas de carne e junte-lhes outros ingredientes como queijo, ervas aromáticas, especiarias, azeitonas ou alcaparras. Uma sugestão To Good To Go.

Tem uma curgete no frigorífico? Saiba que com ovos, fiambre e algum queijo pode fazer uma torta que vau deliciar os miúdos. Uma sugestão da nutricionista Rita Rocha de Macedo, no seu livro "O segredo do metabolismo".

Vai querer ter esta cocada na sua mesa do lanche, a acompanhar um chá ou um café. Também não cai mal com uma limonada. Uma sugestão a partir do livro "A Cozinha Low Carb da Alê".

"Quer saber qual é a melhor receita de cookies de sempre para celebrar qualquer momento?". O desafio é-nos deixado por Alida Remtula do blogue "Alida's Food".