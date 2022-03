Pronta em menos de meia hora, esta receita incrivelmente flexível acaba com o peixe que sobrou e está aberta a quaisquer legumes que tenha à mão e queira acrescentar. Uma sugestão da To Good To Go a partir do e-book "REMIX - Receitas para reaproveitar alimentos".

Como entrada ou prato principal, um wrap é sempre uma refeição vencedora. Varie nos ingredientes, e até nas cores.

Os clássicos pastéis de bacalhau numa versão sem o fiel amigo, com a utilização de uma leguminosa, o grão-de-bico, complementado de vegetais. Uma sugestão do e-book “Vegetariano à Portuguesa, Com Certeza”.

Ovos, curgetes e queijo parmesão. Juntos contribuem para uma omelete de sabor irresistível e consistência leve.

Sem ideias para um jantar ou a incluir na marmita que leva para o trabalho? Esta empanada fica pronta num instante.

Fica deliciosa, muito apetecível como entrada ou refeição principal. A sugestão é do blogue "Sabores da Minha Cozinha".

Uma receita da autoria de Gabriela Oliveira, autora do livro "Cozinha Vegetariana à Portuguesa".

Parece nata, mas não é… parece uma massa arreada, mas também não é bem. Na massa, em vez de farinha de trigo, utilizamos farinha de espelta (com o benefício de ter maior teor de fibra) e em vez de manteiga utilizamos azeite. No recheio, em vez de nata, utilizamos bebida de amêndoa e amido de milho para engrossar. O resultado: todo o sabor, mas maior equilíbrio nutricional.