Tarte de nata com abacaxi

Preparação

Base: junte os ingredientes todos numa taça, envolva e amasse até ficar uma bola homogénea (não amasse muito, apenas até os ingredientes ficarem ligados).

Envolva em película transparente e reserve no frigorífico durante 15 minutos.

Estenda com cuidado com o rolo da massa, forre uma forma, de medida 24x9 cm, com papel vegetal e coloque com cuidado a massa estendida sobre a mesma. Espalme um pouco o fundo e as laterais e pique por toda com um garfo.

Leve ao forno pré-aquecido, a 190 ºC, durante 15 a 20 minutos. Reserve.

Recheio: num fervedor junte todos os ingredientes e triture até ficar homogéneo e sem grumos do abacaxi.

Leve ao lume envolvendo até espessar, verta sobre a base e alise.

Grelhe o abacaxi e coloque por cima.

Sirva morno ou frio.