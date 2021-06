Tarte de massa filo com legumes

Preparação

Numa frigideira, verta um fio de azeite e refogue os alhos-franceses às rodelas, as cenouras aos cubos, o dente de alho picado, a cebola roxa em meias-luas, o pimento laranja em cubos e a salsa picada. Tempere com sal e pimenta, deixe cozinhar durante três minutos.

Forre uma tarteira com as folhas de massa filo sobrepondo-as, pincelando cada uma delas com azeite. Verta a mistura de legumes no fundo e disponha por cima pedaços de queijo Gorgonzola.

Numa taça, bata os ovos e adicione as natas. Verta esta mistura por cima e componha as bordas da massa filo.

Leve a tarte ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, cerca de 20 minutos, até dourar.

Entretanto, torre os pinhões numa frigideira.

Sirva a tarte polvilhada com pinhões torrados.