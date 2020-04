Ovos mexidos com alheira e espargos

Três ingredientes que casam na perfeição. Excelente para acompanhar com um bom pão.

Asinhas de frango com mel a praprica

Um verdadeiro petisco. A marinada de paprica e mel dá ao frango uma irresistível crosta condimentada e suculenta.

Choco frito com molho tártaro rápido

O gastrónomo Virgílio Gomes e a apaixonada por cozinha Isabel Zibaia, dão-nos a sua receita de choco frito. Acompanham-no de um molho tártaro. Uma proposta que sai do livro "Petiscos do Rio e do Mar".

Camarões ao alhinho

Sem paciência para grandes elaborações na cozinha? Quer animar a mesa com uma receita petisqueira e gulosa? Estes camarões ao alhinho têm tudo o que precisa para agradar.

Mexilhões à minha moda

A Sandra do blogue Marmita coloca carinho em toda a cozinha que prepara. Neste caso uns mexilhões apurados num delicioso molho de tomate. Não faltam os coentros, o bom azeite, a cebola e o alho picadinhos.