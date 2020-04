Larocas da minha avó Aida

Ficam fofas, macias à dentada e com um fresco travo a salsa, estas larocas sugeridas pelo chefe de cozinha Hermínio Costa que recupera memórias familiares. As larocas aqui recriadas, um parente das pataniscas, não recorrem ao bacalhau.

Frango assado com laranja e alecrim

Um prato que entra na tradição de quase todas as cozinhas. Neste caso, uma versão com mão do chefe de cozinha Hermínio Costa que não dispensa uma boa dose de temperos. No final, obterá um frango de pele estaladiça e suculento.