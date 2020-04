Frango assado com laranja e alecrim

Preparação

Temperar as coxas de frango com sal, vinho branco, pimenta, alho picado, louro, colorau e alecrim (de preferência com algumas horas de antecedência).

Colocar as coxas de frango numa assadeira. Sobre as coxas dispor a manteiga em pequenos pedaços, o azeite, algumas rodelas de laranja, e ainda um pouco de alecrim. À volta, colocar as batatas previamente descascadas.

Levar a assar ao forno pré-aquecido a 200 ºC

Nota: pode assar batata-doce em pedaços e ainda trocar a laranja por ananás, abacaxi ou ainda por um outro citrino como toranja, lima ou limão.