Empadas de Atum

Preparação

Massa

Numa tigela, colocar a farinha, a manteiga ou margarina amolecida, o sal, o ovo e a água. Amassar todos os ingredientes muito bem até obter uma massa lisa e homogénea.

Deixar a massa descansar durante 15 minutos no frigorífico.

Com o rolo de cozinha, estender a massa e com a mesma fazer dois tipos de círculos, uns um pouco maiores do que outros, dependendo do tamanho da forma, no entanto, para empadas do tamanho de um queque vulgar as medidas são 8,5 cm e 7,5 cm, aproximadamente.

Forrar as formas com um dos círculos de massa maior e colocar o recheio dentro. De seguida, colocar o círculo de massa mais pequeno e unir os dois.

Pincelar com gema de ovo e levar ao forno 180 ºC. Cozer durante 30 minutos.

Recheio

Num tacho, colocar a manteiga ou margarina. Levar ao lume. Quando a gordura estiver derretida, adicionar a farinha e envolver bem. Adicionar o leite, pouco a pouco, até obter um creme (procedimento idêntico à preparação de um bechamel). Juntar o atum, a salsa picada e temperar com sal, pimenta e noz-moscada.

Nota: pode substituir-se o atum por sobras de peixe cozido, sobras de carnes já cozinhadas e picadas ou ainda uma mistura de legumes cozidos.