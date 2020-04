Asinhas de frango com mel a praprica

Preparação

Corte as asas pelas articulações, deitando fora as pontas. Misture os restantes ingredientes numa tigela.

Junte as asas e envolva bem na marinada. Tape e leve ao frigorífico durante duas a três horas ou durante a noite, mexendo ocasionalmente.

Aqueça o forno a 200 °C (gás: 6). Espalhe as asas de frango num tabuleiro de forno e pincele bastante com a marinada. Asse no forno, previamente aquecido, durante 30 a 35 minutos, até tostarem.

Vire as asas a meio do tempo da cozedura. Transfira para uma travessa e sirva.