Do petisco de batata-doce, a servir como entrada, ao soberbo parto de risotto com cogumelos, sem esquecer as tão boas castanhas assadas, apresentamos-lhe uma ementa completa. Sugestões que prepara sem grandes trabalhos e com a vantagem de encontrar, nas superfícies comerciais, preços promocionais em muitos dos ingredientes aqui incluídos.

Jeferson Urias Urias/Pixabay