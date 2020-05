Comece por lavar bem e descascar as batatas-doces. Corte-as em palitos, tal como faz com as batatas fritas.

Passe os palitos de batata-doce por água e seque-os bem com uma toalha ou com papel de cozinha.

Coloque a batata-doce num recipiente e adicione os temperos.

Mexa bem, para que fiquem bem temperadas.

Forre um tabuleiro com papel vegetal e coloque aí os palitos de batata-doce, um a um, de forma a que não se sobreponham.

Leve ao forno pré-aquecido a 220 ºC por aproximadamente 20 minutos.

Caso queira dar um toque mais tostado à batata-doce, deixe-a no forno por mais 5 minutos na potência grill.

Polvilhe com cebolinho picado ou com as ervas aromáticas que sejam da sua preferência.

Sirva com um molho de iogurte.