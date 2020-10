Risotto com cogumelos

Preparação

Num tacho largo e de altura média, refoga-se em azeite, a cebola e o alho picadinhos. Junta-se o arroz e deixa-se alourar um pouco. É momento de adicionar o vinho. Deixa-se o álcool evaporar, reduzindo um pouco o caudal do líquido. Juntam-se, agora, os cogumelos, cobrindo com caldo de legumes e deixando cozer.

Quando o caldo evaporar, verte-se mais um pouco até, de novo, evaporar. Repete-se sucessivamente até terminar o caldo de legumes que tem no recipiente.

O arroz deve, contudo, ficar com algum caldo, não deve secar. Quase no final, ou mesmo já fora do lume, adiciona-se a manteiga e envolve-se bem. Finalmente, junta-se o queijo Parmesão e a pimenta.

Deve servir-se de imediato, polvilhado com um pouco de salsa.