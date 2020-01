Este é um verdadeiro prato de conforto. Para acompanhar com um bom naco de pão. As natas, o espinafre e as cebolas caramelizadas fazem a magia.

Não tem segredos nem complicações. Esta é a receita que pode ser replicada sem confusões ou indecisões na cozinha. Forno, uma frigideira e meia dúzia de ingredientes, fazem estes ovos num delicioso molho de natas, onde contribui a cebola caramelizada e os espinafres. E, não será por falta de tempo que privará a mesa destes ovos de forno. Ovos no forno em molho de natas e espinafres Gastronomia Contemporânea

Tipo de prato Ovos

