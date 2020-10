Castanhas assadas no forno

Preparação

Pré-aqueça o forno a 200 ºC.

Entretanto, lave as castanhas, seque-as e aplique-lhes um golpe de faca na horizontal, evitando cortá-las ao meio (depois do entalhe, pode demolhar as castanhas em água fria por dez minutos).

Cubra um tabuleiro que possa ir ao forno com sal grosso.

Espalhe as castanhas sobre o sal, evitando sobrepô-las.

Polvilhe as castanhas com sal grosso e leve o tabuleiro ao forno (nesta fase também pode acrescentar os pezinhos de alecrim ou erva-doce, se for a gosto).

Dependendo do tamanho das castanhas, vão assar no forno entre 35 a 45 minutos.

Deixe tostar a gosto e sirva ainda quentinhas.