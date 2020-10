Bacalhau à Brás

Um clássico das nossas cozinhas que se faz em casa sem grande trabalho e com resultados surpreendentes.

Bacalhau assado com batata a murro

Quem gosta de bacalhau sabe como é boa esta versão assada no forno. O alho e as batatinhas casam deliciosamente com o azeite.

Bacalhau assado no forno

Alguém consegue resistir a um bom Bacalhau assado no forno como este? Cá entre nós, que gostamos da boa comida, daquela que aconchega igualmente a alma e o estômago, o difícil mesmo é não gostar.

Rolo de bacalhau com broa

Um prato delicioso onde dois ingredientes casam na perfeição, o bacalhau e a broa.

Bacalhau no forno

Esta receita não leva natas, leva um pouco de salsa picada, queijo ralado e, por fim, vai a gratinar ao forno. Uma receita de bacalhau bem cremosa e saborosa.