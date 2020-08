A cerveja é uma bebida alcoólica feita a partir da fermentação de grãos de cereais como a cevada, trigo ou centeio e aromatizada com lúpulo. Algumas variedades de cerveja também são aromatizadas com frutas, ervas ou especiarias. A maioria das cervejas contêm entre 4 a 6% de álcool, no entanto este teor pode variar entre 0,5% ou 40%.

Nutricionalmente a cerveja é vista por ser um alimento com “calorias vazias”, ainda assim contém pequenas quantidades de vitaminas e minerais incluindo o sódio, o potássio e o magnésio. No entanto, não é uma fonte de minerais interessante pois é necessário consumir grandes quantidades de cerveja para satisfazer as necessidades diárias. O seu valor nutricional pode variar de acordo com os diferentes tipos de cerveja, ainda assim, uma porção de 355ml de cerveja branca comum, com aproximadamente 4% de teor alcoólico contém cerca de: 153kcal, 14g de álcool, 2g de proteína e não tem gordura. É importante referir que quanto maior for o teor de álcool, maior será a quantidade de calorias (cada grama de álcool contém 7kcal).

A cerveja é saudável?

Embora o consumo leve a moderado de cerveja possa estar associado a alguns benefícios, tais como saúde cardiovascular e controlo dos níveis de açúcar no sangue (benefícios que também poderão ser obtidos pondo em prática uma dieta variada), o consumo excessivo de álcool, no geral, está associado a diversos efeitos negativos à saúde. Aqui incluem-se a dependência ao álcool, aumento do risco de depressão, doenças hepáticas, alguns tipos de cancro e ganho de peso.

A cerveja engorda?