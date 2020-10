Bacalhau no forno

Preparação

Comece por cozer o bacalhau, num tacho com água, uma folha de louro e um dente de alho com a casca. Deixe cozer cerca de dez minutos.

Retire o bacalhau, deixe arrefecer e limpe-o de peles e espinhas. Desfaça-o em lascas e reserve.

Entretanto, corte a cebola em meias luas fininhas e coloque num tacho juntamente com os dentes de alho picados. Regue com um fio de azeite e deixe cozinhar até a cebola amolecer. Adicione o amido de milho e envolva bem. Adicione o leite em fio e vá mexendo sem parar, até apresentar um creme homogéneo não muito espesso. Caso necessário ajuste a quantidade de leite. Retire do lume e reserve.

Entretanto, descasque as batatas e corte-as aos quadrados. Frite-as em óleo bem quente e deixe escorrer em papel absorvente.

Adicione o bacalhau ao creme reservado e envolva. De seguida acrescente as batatas já fritas e envolva. Tempere com um pouco de sal, pimenta-preta e noz-moscada a gosto e envolva.

Acrescente a salsa picada, envolva e transfira o preparado para um tabuleiro de ir ao forno.

Por cima, acrescente um pouco do queijo ralado.

Leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, cerca de 20 minutos, até ficar douradinho.

Sirva o bacalhau com uma salada a gosto.