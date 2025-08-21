João Baião esteve a desfrutar de uns dias de descanso, tendo passado pela Maldivas, Xangai e Qatar. Mas agora foi hora de regressar.

O apresentador fez novas publicações na sua página de Instagram e mostrou que já está novamente em Portugal, tendo já visitado os animais da sua quinta.

Além de se ter fotografado com a cadela Estrela, também se mostrou ao lado de outros animais da quinta.

"Bom dia. Tantas saudades", escreveu numa das partilhas que fez no Instagram. Veja as imagens na galeria.

Enquanto estava a viajar no regresso a Portugal, João Baião publicou um vídeo na rede social a promover o 'Baião D'Oxigénio'.

"Boa quarta-feira, daqui a pouco em Lisboa e tudo pronto para começar a festa com o 'Baião D'Oxigénio'. É já este fim de semana, sexta e sábado, no Teatro das Figuras, em Faro, estamos lá à vossa espera para mais um grande espetáculo de muita dança, muita festa, muita gargalhada. Sexta e sábado à noite já temos as salas esgotadas, portanto muito obrigado. Agora só há bilhetes para sábado à tarde às 15h30. Ainda podem comprar o vosso bilhete, reservar o vosso lugar para fazermos todos uma grande festa com muita alegria. Até já, Algarve", disse.

Mas não ficou por aqui e publicou ainda uma fotografia em que aparece com o Comandante Jair e as comissárias de bordo, que conheceu no voo de regresso a casa.

"Boa tarde. Enquanto sobrevoamos as ilhas espanholas ,momento da foto com o Sr. Comandante Jair, que orgulho um português a comandar um avião numa das mais prestigiavas companhias aéreas do mundo a Qatar Airways, duas das comissárias de bordo também portuguesas, a Joane e a Eli a até se juntou à foto com especial entusiasmo a tailandesa Onjira. Um grande festa a bordo. Viva Portugal", escreveu.

De recordar que durante as férias, João Baião encontrou-se com Cristiano Ronaldo quando passou por Hong Kong, mais precisamente no hotel onde estava hospedado.

Sobre este momento, o apresentador relatou: "Trocámos apenas algumas palavras - o tumulto era grande - mas houve tempo para um abraço apertado e, claro, uma fotografia. Foi um encontro muito feliz. No dia seguinte, à porta do hotel, onde muitos admiradores do Cristiano aguardavam para o ver passar (alguns pela segunda vez), vários vieram pedir-me para tirar fotografias comigo - 'o amigo do Ronaldo'. Os restantes na fila, que não tinham estado presentes no dia anterior, mesmo sem perceberem bem o que se passava, também começaram a acenar e a pedir fotos, simplesmente porque eu era 'amigo' do nosso Ronaldo."