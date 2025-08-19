Depois do breve encontrado com Cristiano Ronaldo, João Baião viajou até ao Qatar para "visitar uns amigos", como o próprio revelou numa das publicações que fez na sua página de Instagram.

O apresentador da SIC contou que esta seria uma "pequena paragem antes de regressar a Lisboa".

Entre as partilhas que fez no Instagram, João Baião destacou o encontro com André Pedro. "Boa noite. Vim visitar o meu amigo que vive entre Portugal e o Qatar. Tantos programas que fizemos juntos, realizou muitos programas do 'Casa Feliz' e 'Patrões Fora'. O André trouxe-me a jantar ao Parisa, um restaurante lindo", escreveu na legenda do conjunto de imagens que publicou na sua página de Instagram esta segunda-feira, dia 18 de agosto.

Mas não ficou por aqui e na manhã desta terça-feira, dia 19 de agosto, chegaram novas imagens. "Bom dia. Estou a aproveitar os últimos mergulhos numa água de mar a 33 graus, claro, com uma piscina pelo meio. Já tenho saudades de Portugal", confessou.

Veja na galerias as fotografias recentes que João Baião partilhou com os seguidores da sua página de Instagram e que mostram a sua passagem pelo Qatar.

As férias de João Baião

De recordar que o apresentador do 'Casa Feliz', programa das manhãs da SIC, já esteve em vários locais durante estas férias, como nas Maldivas.

Depois passou por Xangai, como também fez questão de mostrar aos fãs através da rede social.

E foi em Hong Kong que se encontrou, de forma inesperada, com Cristiano Ronaldo.

O Al Nassr, equipa liderada por Jorge Jesus e onde joga CR7, aterrou em Hong Kong na passada quinta-feira, onde ia disputar a Supertaça da Arábia Saudita.

Na sua página de Instagram, João Baião fez questão de destacar o momento em que se cruzou com Cristiano Ronaldo e disse:

"Olá! Um amigo enviou-me este vídeo, que circula num site de futebol, e que assinala um dos muitos momentos felizes das minhas férias: o encontro com o grande Cristiano Ronaldo, em Hong Kong, no hotel que, por coincidência, partilhámos. Trocámos apenas algumas palavras - o tumulto era grande - mas houve tempo para um abraço apertado e, claro, uma fotografia. Foi um encontro muito feliz.

No dia seguinte, à porta do hotel, onde muitos admiradores do Cristiano aguardavam para o ver passar (alguns pela segunda vez), vários vieram pedir-me para tirar fotografias comigo - 'o amigo do Ronaldo'. Os restantes na fila, que não tinham estado presentes no dia anterior, mesmo sem perceberem bem o que se passava, também começaram a acenar e a pedir fotos, simplesmente porque eu era 'amigo' do nosso Ronaldo."

