Cristina Ferreira e Cláudio Ramos protagonizaram esta quinta-feira, dia 21 de agosto, um divertido momento no programa 'Dois às 10' que promete ficar para a história. No final do formato das manhãs da TVI, como é habitual, a dupla de apresentadores ligou para o feliz contemplado, neste caso contemplada, que ganhou o passatempo diário (cerca de 2.500 euros, mais o valor acrescentado na roda).

O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais do 'Dois às 10', dada a enorme alegria da vencedora, Rosabela (que vive na Maia), cuja felicidade contagiou de imediato Cristina e Cláudio.

"Quando ligamos, não queremos nada menos do que esta energia. É com esta felicidade que voltamos amanhã de manhã para lhe fazer companhia! Parabéns, Florbela", refere-se na legenda da partilha.

A reação dos seguidores ao vídeo não se fez esperar. "É realmente assim que deveriam todos atender o telefone. Haja alegria", notou uma espectadora. "AHAAHAHAH! Ó Fernaandoo!", comentou mais uma. "Recuamos no tempo e parece o 'Você na TV'", observou um outro admirador.

'Você na TV': Ainda se lembra da Maria de La Salete?

No 'Você na TV', programa no qual brilharam enquanto dupla, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha protagonizaram momentos como o descrito anteriormente que ainda hoje geram muitas gargalhadas.

Um dos mais icónicos de sempre foi o passatempo 'Roda Você' com Maria de La Salete, espectadora de Portalegre, que surpreendeu os apresentadores com as suas respostas no mínimo inesperadas.

Tudo aconteceu neste momento. A vencedora confundiu Manuel Luís Goucha com Júlio Isidro e Cristina Ferreira com Fátima Lopes. Para além disso afirmou não saber de quem se tratava Cristina e Goucha, apesar de ver o seu programa diariamente.

Recorde o momento que aconteceu há 15 anos:

Siga o link

Em setembro do ano passado, Cristina e Goucha lembraram o programa 'Você na TV', no dia em que se assinalou 20 anos desde a estreia do formato que revolucionou as manhãs da televisão em Portugal.

"Parece que foi ontem de estar tão presente em mim, em tantos. Comecei aqui o caminho de amor com o Goucha. O que fizemos é irrepetível, era único à data. Por muitos anos que passem, programas que apresente, foi aqui que o público conheceu a Cristina. A da televisão. Parabéns Goucha. Este dia será sempre nosso", notou Cristina Ferreira na sua página de Instagram, partilhado um vídeo com algum dos momentos mais marcantes.

Leia Também: Luísa Castel-Branco ausente da televisão devido a problema de saúde