Luísa Castel-Branco tem estado ausente do 'Dois às 10', programa no qual participava enquanto comentadora da rubrica cor-de-rosa 'Conversas de Café'. Esta quinta-feira, dia 21 de agosto, revelou-se o motivo desta ausência, que se prende com motivos de saúde.

"A Luísa tem uma hérnia e é muito complicado para se movimentar na idade dela, foi uma vida inteira sem fazer exercício físico, não tem musculatura", notou Cláudio Ramos, destacando a importância do exercício físico na qualidade de vida.

Há a possibilidade de Luísa ter que se submeter a uma operação, contudo não há confirmação quanto a isto. "Ainda não sabe ainda, mas foi ao médico e vai ter uma próxima consulta porque ela tem uma certa dificuldade em se levantar, em tomar banho - tem de ter sempre uma pessoa a ajudar", realçou Cinha Jardim.

Segundo o website da CUF, uma hérnia "é a protrusão (saliência) de um órgão ou estrutura, através de uma abertura natural ou adquirida numa zona mais frágil do corpo. A localização mais comum é o abdómen. Pode ser congénita (presente à nascença) ou desenvolver-se devido a fatores como obesidade, gravidez, obstipação, tosse crónica e esforços excessivos".

Entre os sintomas mais comuns estão dor intensa, febre, náuseas e/ou vómitos, distensão abdominal e obstipação total, bem como hérnia vermelha ou púrpura.

Concerto vazio? Quando Luísa Castel-Branco defendeu os Anjos

Um dos assuntos que Luísa Castel-Branco teve a oportunidade de comentar no programa das manhãs da TVI antes deste problema de saúde foi o concerto vazio que, segundo um vídeo que circulou nas redes sociais, a dupla Anjos terá dado.

"Acho que isto [as notícias referentes ao concerto, alegadamente, sem público] faz parte do linchamento que está a ser feito", condenou Luísa. A comunicadora chegou mesmo a referir que "os Anjos são o bombo da festa" no momento e que "há um movimento na imprensa contra eles que é confrangedor".

Ouvindo-a, Cláudio Ramos concordou, notando: "No meu ponto de vista, o que merecia um processo dos Anjos não era o que o que aconteceu com a Joana [Marques], porque acho que o processo é um disparate, mas é o meu ponto de vista, o que acho absurdo é que a imprensa agarre nisto. Isto é que dá processo, isto é mentira".