Rolo de bacalhau com broa

Preparação

Preparação Bimby

Para o bacalhau com broa: coloque no copo 400g de broa e os coentros, rale 30 seg/ vel 10. Retire e reserve num pirex.

Coloque no copo os restantes 100g de broa e rale 10seg/ vel 10. Retire e reserve num recipiente.

Coloque no copo os dentes de alho e o azeite, pique 8 seg/ vel 5 e refogue 3 min/ 120ºC/ vel 1.

Adicione o bacalhau espremido e a pimenta, programe 5min/ 100ºC/ vel 2. Retire para o pirex com a mistura da broa e coentros reservada. Acrescente as azeitonas e envolva bem com a ajuda da espátula.

Entretanto aqueça o forno a 200 ºC.

Para o molho bechamel: coloque no copo o leite, a farinha, o creme vegetal, tempere com sal e noz-moscada, programe 8 min/ 90ºC/ vel 4.

Adicione o molho bechamel ao bacalhau, envolva bem com a ajuda da espátula e forme um rolo.

Coloque o rolo no tabuleiro do forno, previamente forrado com papel vegetal. Cubra o rolo com a restante broa ralada reservada e regue com um fio de azeite.

Leve ao forno, previamente aquecido a 200 ºC, durante 20 minutos ou até dourar.

Sirva de seguida acompanhado de uma salada.