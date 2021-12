Quatro pudins todos eles com características que os diferenciam, do doce de assadeira, ao que não dispensa o vinho do Porto. Também encontra uma delícia de gemas e uma outra de leite condensado.

Pudim delicioso de gemas, receita da doceira Mafalda Agante do blogue "Há Alguém Mais Gulosa do Que Eu?"