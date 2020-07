Levar num tacho ao lume o açúcar com a água, a casca de limão e o pau de canela, até aos 105 ºC. Retirar do lume e juntar a manteiga.

Deixar arrefecer, retirar a casca de limão e o pau de canela.

Misturar as gemas previamente cortadas com uma faca (não pode bater muito as gemas, antes "abri-las" com o bico da faca). Verter numa forma de pudim barrada com caramelo. Levar ao forno, a 175 ºC, durante 45 minutos, em banho-maria.