Pudim de leite condensado em 20 minutos

Preparação

Coloque um pouco de açúcar numa frigideira antiaderente. Ligue o lume na potência média e deixe derreter.

Vá acrescentando o açúcar, à medida que for derretendo, e mexendo apenas com a frigideira. Evite mexer com a colher de pau, para evitar que cristalize.

Quando o caramelo estiver pronto, e com muito cuidado, barre uma forma para pudim.

Reserve.

Numa taça, bata ligeiramente os ovos.

Adicione o leite condensado e misture bem.

Adicione o leite e bata um pouco com umas varas de arame ou com a varinha mágica.

Verta o preparado na forma e coloque esta, com a tampa, dentro da panela de pressão.

Encha com água até meia altura da forma e leve ao lume.

Assim que começar a ferver, conte 17 minutos.

Desligue o lume, despressurize e deixe arrefecer o pudim antes de desenformar. (Pode fazê-lo no frigorífico).

Se não tiver panela de pressão, utilize uma panela normal, ou o forno, e deixe cozinhar, no total, por cerca de 50 minutos. Para saber se o pudim está cozido, espete a ponta de uma faca, que deverá sair sem restos.