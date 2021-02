Creme de abóbora com grão-de-bico tostado

Em 20 minutos obtém um aconchegante creme de abóbora que se conservará três ou quatro dias no frigorífico. Salpique com grão-de-bico tostado o que conferirá uma interessante textura à sopa.

Grão-de-bico tostado no forno

Quando o desejo por um snack salgado for grande, opte por uma receita caseira, mais saudável e igualmente saborosa.

Sopa de cenoura e grão-de-bico tostado

Junta-se o caldo de legumes às cenouras e grão tostados do forno, criando uma sopa aromatizada com alho e rodelas de chouriço.

Camembert tostado com ervas aromáticas e mel

Uma entrada que é também um petisco e que é perfeita para reunir um grupo de familiares e amigos em torno de uma mesa. Deliciosa, simples e muito fácil de preparar, é a solução ideal para quem quer surpreender muito, com pouco.

Bruschetta de legumes tostados

Prepare uma entrada saudável. A mistura dos vários legumes e o toque dos orégãos dão um sabor delicioso a estas bruchetas. Veja como preparar.

Papa de quinoa com coco tostado

A nutricionista Mafalda de Almeida ajuda-nos a preparar um pequeno-almoço ou brunch excelente.

Panquecas integrais de coco tostado

Feitas com coco ralado previamente tostado no forno, estas maravilhosas panquecas são bem saciantes e prometem fazer as delícias de quem as comer.