Panquecas integrais de coco tostado

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 ºC e forre um tabuleiro retangular com papel vegetal.

Coloque o coco e leve ao forno durante cerca de cinco minutos até tostar um pouco, mexendo de vez em quando.

Retire do forno e misture bem com o açúcar amarelo e reserve. Entretanto misture a farinha de trigo integral com a aveia, o fermento, o sal, e 3/4 da mistura de coco.

Bata o ovo com óleo de coco, o mel e o leite de coco e deite esta mistura líquida sobre os ingredientes secos misturando bem - obterá uma massa consistente.

Deixe a massa repousar durante cerca de cinco minutos. Aqueça uma frigideira e unte-a com um pouco de óleo de coco. Deposite um pouco de massa e quando começar a fazer bolhinhas à superfície vire a panqueca, cozendo do outro lado. Repita o processa para todas as panquecas.

Na altura de servir polvilhe com o restante coco tostado e sirva com um pouco de mel.