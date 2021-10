As almôndegas estão entre as receitas simples que, quando bem preparadas, encantam miúdos e graúdos. O mais importante é escolher carne de qualidade, com pouca gordura e, de preferência, de vaca.

Uma receita bem pratica e, ao mesmo tempo, suculenta e apetitosa.

Sem paciência para grandes elaborações culinárias? Aceite esta sugestão saudável, rápida e despreocupada.

Sirva sobre pão lêvedo ligeiramente tostado, ficará maravilhoso.

Nesta receita, Cátia Goarmon, a "Tia" que conhecemos dos ecrãs de televisão, não se limita a deixar-nos uma omelete, fá-la recheada e catapulta-a para outra dimensão.

Uma receita deliciosa e simples de risotto com camarão, preparada com um toque especial, paixão q.b. e em apenas alguns minutos.

É reconfortante, faz-se com poucos ingredientes e conserva os nutrientes dos vegetais utilizados.

Arroz, fiambre, ovos, quanto baste de maionese e vegetais para equilibrar é receita para conquistar os mais novos. Os pais também vão querer petiscar.